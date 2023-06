Bagarre lors d’une descente de la Lesse : des policiers impliqués patrouilleraient encore à Molenbeek selon un conseiller communal

"Des membres du personnel de l’école en question, qui par-dessus le marché ont été victimes, samedi, alors qu’ils passaient à Ribaucourt, ont vu deux policiers en fonction, en service, en train d’attendre une ambulance. Et parmi eux notamment l’un des plus violents, parmi tous ceux qui ont été identifiés par les victimes en question."

Ces faits, relayés par Rachid Ben Salah (DéFi – opposition) lors du conseil communal de Molenbeek ce mercredi soir ne sont à ce stade pas confirmés par la bourgmestre Catherine Moureaux (PS), qui a promis une vérification. Mais ils montrent à quel point l’affaire de la bagarre survenue entre des policiers en congé de la zone de Bruxelles-Ouest et des jeunes en sortie de scolaire de l’Athénée Serge Creuz est devenue source d’inquiétudes.

D’abord celle des équipes éducatives et des élèves présents lors de cette rixe qui a fait 12 blessés dans leur rang (fractures…) et de nombreux chocs post-traumatiques. Inquiétudes autour d’éventuelles représailles sachant que depuis les faits, les policiers concernés sont normalement assignés à des tâches administratives, dans des bureaux, et non plus à l’extérieur.

Inquiétudes aussi autour d’éventuelles sanctions à prendre à leur encontre. On le sait : si le parquet de Namur mène l’enquête, tant le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (dont dépend l’Athénée Serge Creuz) que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont décidé de porter plainte. Au sein de la zone de police Bruxelles Ouest, une procédure disciplinaire est en cours. Lors du conseil communal de ce mercredi, plusieurs conseillers communaux ont demandé à la bourgmestre d’activer rapidement des sanctions comme la suspension des policiers, dont certains étaient en état d’ébriété lors des faits. Cinq parmi eux ont également été blessés, avec des fractures, suite aux incidents du 1er juin.

Pas de suspension des policiers à ce stade

"Je ne vais pas répondre à ce stade", a déclaré Catherine Moureaux. "Rien du tout. Les procédures suivent leurs cours. Je ne vais pas risquer de me mettre en défaut." En clair : risquer par des déclarations publiques de faire invalider l’enquête interne et les éventuelles mesures disciplinaires.

"Nous avons demandé que la situation soit prise en charge par l’Inspection générale des services. Et nous avons demandé à pouvoir avoir accès aux devoirs d’enquête et à l’information judiciaire pour pouvoir être outillés et faire du disciplinaire correct", a-t-elle encore précisé ajoutant avoir rencontré les équipes et les élèves de Serge Creuz très peu de temps après leur retour. "Une des choses compliquées en disciplinaire, c’est qu’il ne s’agit évidemment pas de faire une procédure tous azimuts mais bien d’avoir une attitude proportionnée au regard de ce qu’un agent peut se voir reprocher."

Ne pas faire d’erreur dans la procédure disciplinaire

L’analyse claire et précise des faits survenus le 1er juin est engagée. "Il faut se rendre compte qu’on est face à une situation tout à fait inédite, qui est très dure, il y a des blessés nombreux de chaque côté. Toutes ces personnes vivent la plus grande partie de leur vie sur le même territoire. Evidemment, ce n’était pas pensable de laisser cette situation en l’état quelle que soit la nature des faits imputables à chacun. Et donc nous avons pris assez rapidement la décision d’écarter dans des services à l’intérieur, les policiers que l’on pouvait identifier. […] Une série de questions restent pour s’assurer de ce que la procédure disciplinaire ne soit pas mal engagée et ne nous plombe pas d’entrée de jeu."