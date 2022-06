Bagarre générale dans le championnat américain de base-ball, 17 minutes d’interruption et 8 exclus

La rencontre entre les Seattle Mariners et les Los Angeles Angels a été interrompue pendant 17 minutes à la suite d’une bagarre générale dans la deuxième manche de ce match de la MLB, le championnat nord américain de base-ball.



Il y avait déjà beaucoup de tension à Anaheim et un lancer d’Andrew Wantz qui a atterri sur la hanche de Jesse Winker a allumé la mèche. Wantz avait déjà expédié une balle rapide derrière la tête de Julio Rodriguez dans la première manche. Winker est monté dans les tours et s’est finalement rué en direction du banc de Los Angeles. Des coups ont été échangés et finalement 8 personnes ont été exclues : le manager de Seattle Scott Servais, le manager intérimaire de Los Angeles Phil Nevin et six joueurs.



"Cela ne devrait pas arriver. Les émotions sont vives et ce qui s’est passé est assez clair. Ils ont changé d’ouvreur et en ont mis un pour lancer des balles sur nous. A partir de là c’est devenu incontrôlable", regrettait Servais à ESPN.



Wantz, à l’origine du grabuge, a lui nié toute manœuvre intentionnelle. Il a expliqué ses erreurs par l’excitation et le fait qu’il transpirait.



Après de longues minutes, le calme est revenu et la partie a pu se terminer. Les Angels se sont imposées sur le score de 1-2.