'Bagarre' dans La Tribune : qui est le meilleur joueur de l’histoire de La Gantoise ?

Seule équipe belge engagée sur trois compétitions après la trêve hivernale, La Gantoise a encore surpris ce week-end en venant s’imposer sur la pelouse de Bruges. Aux portes des playoffs 1, les Buffalos peuvent continuer à rêver. Le plateau de La Tribune a profité du bon moment des hommes de Hein Vanhaezebrouck pour poser un débat dans la traditionnelle 'Bagarre' : qui est le meilleur Gantois de l’histoire ?

Pour Thomas Chatelle, il n’y a aucun doute : "C’est Marc Degryse. Il a été cinq fois champion de Belgique avec Bruges et Anderlecht, il a gagné deux Coupes et un Soulier d’or. En équipe nationale, c’est 63 sélections pour 23 buts. Il a marqué le football belge de sa classe. Gand n’a jamais eu l’habitude de transférer des joueurs confirmés. Degryse en est l’exception, il a marqué le club. Mon seul regret est qu’il ne soit pas devenu un personnage important dans nos instances nationales".

C’est un autre ancien anderlechtois que Thierry Luthers désigne comme le meilleur Buffalo de tous les temps : "Mbark Boussoufa. C’est la classe, l’élégance, les dribbles, la technique, l’efficacité, le charisme. Ce garçon charmant a été transféré à Anderlecht pour 3 millions et demi d’euros où il remporte deux titres et une Coupe avant de revenir à La Gantoise en fin de carrière. Boussoufa, ce sont deux Souliers d’or et trois fois Footballeur pro. En équipe nationale, il compte 70 sélections avec le Maroc où il a été capitaine durant la dernière Coupe du monde. Il incarne l’esprit buffalo".

C’est finalement Thierry Luthers et Boussoufa qui remportent la 'Bagarre' deux points à un !