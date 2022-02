'Bagarre' dans La Tribune : La déclaration d’amour de Marc Delire à Philippe Albert

En ce 14 février, La Tribune n'a pas manqué de faire un petit clin d'oeil à cette journée de Saint-Valentin. Dans la 'Bagarre' du jour, Manu Jous a jeté son dévolu sur un ancien joueur du Football Club Liégeois, Zvonko Varga. Mais un autre consultant de La Tribune lui a volé la vedette.

Après l'hommage de Manu Jous au Serbe, Marc Delire a révélé qui était son joueur préféré. Et son coup de coeur n’est nul autre que Philippe Albert ! Une véritable déclaration d’amour qui a ému notre consultant : "Aujourd’hui mon joueur préféré, je veux te crier mon amour. Que mes mots te soûlent et claquent dans ton coeur comme un coup de boule. Non, Zizou, ce n’est pas toi. Aujourd’hui mon petit chat, j’aimerais te caresser de plaisir, te faire ronronner et à l’oreille, des mots d’amour, te miauler. Forcément ce n’est pas toi, casse-toi Kurt Zouma. Aujourd’hui, entre nous deux, rien ne me lasse et tout se passe, notre amour a de la classe. Il est comme toi, fort, terrible, beau et costaud mais jamais dégueulasse comme un cliché du sexe de Marc Overmars. Toi aussi, casse-toi. Aujourd’hui, je peux enfin te le dire, il m’a fallu longtemps avant d’oser te l’avouer. Mais avant cela je voulais tout d’abord m’excuser car même quand tu étais mauvais, je n'aurais jamais dû te critiquer, ni t'accuser comme après cette défaite contre ces maudits Gallois. Cette nuit-là, je n'étais pas moi. Te souviens-tu de cette interview ? J'ai cru que tout était fini entre nous. Pardon, pardon mon Philou, même si je sais qu'à l'époque, tu voulais me casser la gueule, mais je te promets j'ai changé. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais te le dire, bordel. Comme un lob au-dessus de Schmeichel qui fait trembler tout Newcastle, pour moi, sur terre, mon joueur préféré, c'est Philippe Albert. Je t'aime."

Une séquence émotion qui a quelque peu bouleversé le principal intéressé mais aussi le reste du plateau. Marc Delire remporte finalement cette bagarre, avec deux votes en faveur de sa belle déclaration.