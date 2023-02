Bagarre dans la discothèque en vrai... avec Bouli Lanners, Bérangère McNeese et Guillermo Guiz

La Bagarre dans la discothèque en vrai célèbre le cinéma belge avec trois invités de renom ! Bouli Lanners, Bérangère McNeese et Guillermo Guiz seront présents au Reflektor le 3 mars. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu avoir de places, rendez-vous sur le Facebook d'Entrez Sans Frapper pour un Facebook live de l'événement.

Le 3 mars au Reflektor aura lieu la 5e édition d’une Bagarre dans la Discothèque en vrai !

Trois équipes s’affrontent dans un jeu musical aux règles très aléatoires. Au programme : une compétition, 15 chroniqueurs, 3 VIP surprises, un public participatif, un juge impartial et un DJ set.

Jérôme Colin sera entouré de Sébastien Ministru, Myriam Leroy, Gorian Delpâture, Laurence Bibot, Marka, Xavier Vanbuggenhout, Jacques de Pierpont, Éric Russon, Corentin Candi, Hélène Maquet, Nicolas Herman et Sophie Léonard. Nous vous annoncions aussi précédemment la venue d'invités surprises. Il était temps de vous révéler leurs noms et de leur déployer le tapis rouge : Bouli Lanners, Bérangère McNeese et Guillermo Guiz seront présents pour vous célébrer le 7e art... en musique !

Toutes les places ont été vendues en un temps record. Néanmoins, vous pourrez suivre cet événement sous le feu des projecteurs, en direct vidéo sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dès 20h sur la page Facebook d'Entrez Sans Frapper.