Bagages à main en avion, gratuits ou payants : pourquoi les compagnies font-elles ce qu’elles veulent ?

Les bagages à main, doivent être considérés, en principe, comme un élément indispensable au transport des passagers.

Chaque compagnie choisit sa politique tarifaire et organise comme elle l’entend la gestion des bagages de ses passagers. La législation européenne mentionne que les compagnies aériennes disposent d’une "liberté commerciale totale" pour décider du transport de bagages. Une liberté néanmoins encadrée (ou recadrée) par un arrêt plus récent de la Cour européenne de justice. "La Cour considère que les bagages non enregistrés, à savoir les bagages à main, doivent être considérés, en principe, comme un élément indispensable au transport des passagers. Par conséquent, le transport des bagages à main ne saurait faire l’objet d’un supplément de prix, pourvu que ceux-ci répondent à des exigences de poids et de dimension raisonnables et satisfassent aux prescriptions de sécurité applicables."

Au regard de cet arrêt, le bagage à main est donc le prolongement naturel du corps du passager. Et à ce titre, il est compris dans le prix du billet. Oui mais… si c’était vraiment clair, les eurodéputés n’auraient pas eu besoin de se fendre d’une résolution.