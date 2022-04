BAFTA Games Awards 2022 : voici tous les gagnants

La cérémonie des BAFTA Games Awards 2022 a eu lieu il y a quelques jours, et comme chaque année, c’est l’occasion de découvrir une nouvelle sélection des meilleurs jeux de l’année passée.

Returnal, grand gagnant

La PlayStation 5 de Sony a particulièrement brillé lors de cette cérémonie, avec pas moins de six trophées remportés pour deux exclusivités : Returnal, et le très réussi Ratchet & Clank: Rift Apart. Du côté de Xbox, on notera un trophée, celui du meilleur jeu anglais, pour l’exclusivité Forza Horizon 5.

Le reste des prix mettent en avant d’excellents jeux indés, comme les très réussis Toem, Inscryption et le très joli et minimaliste Unpacking. On notera également la présence de No Man’s Sky, meilleur jeu service, qui continue de s’imposer, six ans après son lancement (un peu raté), grâce aux nombreuses mises à jour proposées par le développeur Hello Games.