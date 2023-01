BAFTA 2023 : "A l’Ouest, rien de nouveau" d’Edward Berger en tête des nominations

"A l’Ouest, rien de nouveau" du réalisateur allemand Edward Berger trône en tête des nominations aux BAFTA avec 14 citations, devant "Les Banshees d’Inisherin" de Martin McDonagh (10 nominations), "Everything Everywhere All at Once" de Daniel Kwan et Daniel Scheinert (10), "Elvis" de Baz Luhrmann (9) et "Tár" de Todd Field (5), a annoncé jeudi l’Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma.

La grand-messe du cinéma britannique se déroulera le dimanche 19 février à Londres.

"A l’Ouest, rien de nouveau", adapté d’un roman pacifiste de 1929 écrit par Erich Maria Remarque, raconte l’histoire poignante d’un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. Jamais un film réalisé dans une autre langue que l’anglais n’avait eu autant de nominations dans l’histoire des BAFTA. Outre les catégories du "Meilleur réalisateur" et du "Meilleur scénario adapté", le long métrage est notamment retenu comme "Meilleur film" face aux quatre films qui le talonnent dans les nominations. Doté d’un casting presque exclusivement allemand, le long métrage est par ailleurs notamment en lice dans les sections "Meilleur acteur dans un second rôle" (Albrecht Schuch) ou encore celles liées au son, à la photographie, aux costumes, aux coiffures et maquillages.