BadWater : Ashley Paulson, 1ère femme à battre les hommes sur une des courses les plus difficiles au monde

L’Américaine Ashley Paulson, 41 ans, a écrit l’histoire en remportant ce mercredi la BadWater 135, l’une des courses d’endurance les plus difficiles au monde. En 21 heures 44 minutes, elle établit même le deuxième meilleur temps absolu sur cette course extrême, dans la vallée de la mort aux Etats-Unis où les participants doivent courir 135 miles (217 kilomètres) sous un soleil de plomb, avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. L’exploit est conséquent mais pas réellement inattendu. Elle avait déjà pris la 3e place l’an dernier.

Le podium est complété par le Norvégien Simen Holvik et le Japonais Yoshihiko Ishikawa, qui détient depuis 2019 le record absolu sur l’épreuve (21h33).