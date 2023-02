Baden-Powell : d’officier militaire à fondateur du scoutisme

En 1899, pendant le siège de la ville de Mafeking (Afrique du Sud) lors de la guerre des Boers, BP utilisait ses dons de comédien et son imagination aussi bien pour tromper l’adversaire que pour soutenir le moral des assiégés. Avec un grand mégaphone, il se rendait la nuit dans les tranchées avancées et imitait plusieurs voix, faisant croire à la sortie d’une patrouille. A l’issue de sa victoire à Mafeking, BP est devenu un héros pour toute l’Angleterre et l’un des Britanniques les plus connus de l’époque. Il a également remarqué l’importance d’utiliser des éclaireurs militaires en cas de conflits. Il s'est rendu compte que les jeunes soldats instruits dans les casernes ne savaient pas se débrouiller dans des situations imprévues. Baden-Powell a donc décidé de les grouper en patrouilles et de leur apprendre à suivre des pistes, à se tenir cachés et à faire des croquis. C’est l’art du Scouting (du mot anglais "scout" qui signifie "éclaireur"). Il organisait l’entraînement sous forme de jeux et faisait un bivouac ou une veillée le soir.