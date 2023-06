BAD Festival : musique, cinéma, théâtre et bonne bouffe à Charleroi

La troisième édition du BAD Festival bat actuellement son plein à Charleroi. Depuis le 12 mai et ce jusqu’au 16 juillet, ce ne sont pas moins de 2500m² en plein air consacré à la gastronomie et à l’art qui investissent le Pays Noir tous les week-ends.

Le BAD Festival, c’est tout d’abord un lieu convivial pour se retrouver entre amis et en famille. Proposant 8 stands de street-food aux saveurs internationales ainsi que des bars à cocktail et à bières spéciales, l’évènement est le plus grand espace foodcourt de Wallonie.