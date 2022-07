Bad Boys 4 ? malgré l’incident des Oscar avec Will Smith

Malgré l’incident des Oscar qui a valu à Will Smith de se faire bannir durant 10 ans de l’Academy des Oscar, le film Bad Boys 4 est toujours programmé.

Dans une interview pour le magazine Ebony, la co-star, Martin Lawrens démentait les rumeurs selon lesquelles le 4e film serait annulé à la suite de l’incident des Oscar : " Il nous en reste au moins un " a-t-il confié au magazine.

Bad Boys 4 devrait être écrit par le scénariste Chris Bremner et produit par Jerry Bruckheimer, explique Variety. Toujours dans l’article de Variety, Martin Lawrens donnait ses impressions lors de la sortie du premier film en 1995 : " Pour nous, se réunir et prouver que nous pouvons tenir nos promesses, ainsi qu’attirer les gens au box-office et que deux stars noires, deux stars de sitcom, puissent gagner de l’argent au box-office, c’était énorme ! Je ne suis pas allé à l’université, alors j’ai senti que la télévision était mes années d’université. J’avais l’impression qu’avec le cinéma, j’étais diplômé ; c’était juste différent. "

On apprend par le magazine Ebony que le film Bad Boys 1 a rapporté 141 millions $ à travers le monde et Bad Boys 2, 273 millions $. C’est en 2020 que la saga faisait son grand retour avec : " Bad Boys for life " et a rapporté à lui seul 426 millions $, ce qui équivaut aux deux précédents films réunis. " Bad Boys for Life" a été l’un des derniers blockbusters sortis en salle avant la fermeture des cinémas à cause de la pandémie.", rapporte Variety.