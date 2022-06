Backstreet Boys, 2Be3, Alliage,… On vous raconte la folie des Boys Bands

À la fin des années 90, les boys bands étaient au sommet de leur gloire. 25 ans plus tard, le phénomène du boys band existe toujours mais a bien évolué. On vous raconte.

Bon d’abord, il faut savoir que le phénomène des boys bands ne date pas des années 90. Les décennies 1960 à 1980 ont connu, elles aussi, leurs boys bands (hello les Jackson Five !). Mais c’est bien dans les années 90 que va se produire l’explosion de ces "groupes de mecs" un peu partout dans le monde (ou en tout cas en Europe et aux USA).

Aux Etats-Unis, on voit apparaître successivement et dans un mouchoir de poche les Take That, Worlds Apart, 3T, Boyzone, les Backstreets Boys et *NSYNC. Clairement, cette liste est non exhaustive, mais la fin des années 90 a été particulièrement prolifique. Impossible donc de les citer tous.