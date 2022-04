"Backstage", vous emmène dans les coulisses du jazz

Jean-Louis Rassinfosse "Les Lundis D'Hortense"

"Les Lundis D'Hortense", une association gérée par des musiciens et des fans de jazz pour défendre et partager une approche unique de la musique. La Belgique est depuis la préhistoire du jazz un véritable carrefour de musicien.ne.s. Nombreux sont ceux à s’y être installés, créant une véritable histoire du jazz belge qui n’a rien à envier à Paris ou Londres. Les Lundis d’Hortense sont fiers de diffuser des musiciens du cru et tendent à faire découvrir la richesse et le talent des jazz.wo.men wallons, flamands et bruxellois à un public toujours plus éclectique.