Backlash : pour les droits des femmes, "rien n’est jamais acquis"

On nous avait prévenu·es : Simone de Beauvoir écrivait déjà dans Le Deuxième Sexe : “N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant.”

Et les crises, on peut dire que ce n’est pas ce qui nous a manqué ces dernières années. Crise économique, crise migratoire et surtout crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. En Belgique, comme un peu partout dans le monde d’ailleurs, le confinement a été généralisé.

Avec lui, les violences conjugales et intrafamiliales ont explosé puisqu’on estime que les appels aux services d’aide aux victimes ont été multipliés par trois durant le confinement en Belgique.