Back-up en défense, Jason Denayer est forfait pour la Coupe du monde, aucun défenseur appelé pour le remplacer

Jason Denayer n’ira pas au Qatar. Il était réserviste pour les Diables Rouges mais il doit définitivement dire adieu à la Coupe du monde. Blessé aux adducteurs, le défenseur central ne sera, quoi qu’il arrive, pas remis à temps pour intégrer le groupe des 26 en cas de forfait d’un autre défenseur.

Appelé par Roberto Martinez pour se joindre au groupe, au Koweït, en vue du match amical des Diables face à l’Égypte ce vendredi, Denayer a donc vu ses dernières chances de disputer la compétition s’envoler. Nous vous révélions jeudi qu’il avait manqué la séance d’entraînement suite à cette blessure justement.

Sans autre défenseur remplaçant dans la courte liste des réservistes, le sélectionneur national doit désormais espérer que tout ira bien pour les défenseurs présents dans la liste des 26. Pour rappel, Martinez a jusqu’à mardi 20h, soit 24 heures avant le premier match contre le Canada, pour remplacer un éventuel joueur blessé. Blessure qui doit être confirmée par la commission médicale de la FIFA. Un éventuel remplaçant ne doit d’ailleurs pas obligatoirement faire partie de la présélection des 55 joueurs envoyée à la FIFA.

Selon nos informations, le staff n’a pas demandé à Dedryck Boyata ou à Brandon Mechele de se tenir prêt au cas où. Un signe, sans doute, que Jan Vertonghen et les autres défenseurs ne devraient pas déclarer forfait en dernière minute.

"Il y a Dendoncker qui peut toujours reculer d’un cran donc ça c’est aussi important. Je pense que ce soir, Theate et Faes auront du temps de jeu. Soit avec Alderweireld, soit avec Dendoncker qu’on peut faire reculer d’un cran. Je ne me fais pas trop de souci pour le match de mercredi. Vertonghen sera certainement rétabli et je pense que c’est une bonne chose parce qu’on aura besoin d’expérience à ce niveau-là", indiquait ce matin notre consultant Philippe Albert au sujet de notre défense.