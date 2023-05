Back on CNN : à coups de provocations, Donald Trump déroule ses vérités alternatives

Le choix du New Hampshire pour ce "town hall" ne devait rien au hasard. Cet État frontalier du Canada est parmi les premiers à organiser ses primaires républicaines début 2024. Une victoire garantirait à Donald Trump un élan précieux pour la suite de sa campagne.

Devant un public acquis à sa cause et souvent hilare – des électeurs ayant l’intention de voter à la primaire républicaine –, l’ancien président a commenté pêle-mêle plusieurs dossiers brûlants de l’actualité américaine. Et il a jeté un pavé dans la mare en exhortant ses collègues républicains à provoquer un défaut de paiement sur la dette américaine, à moins de coupes budgétaires "massives".

L’ancien locataire de la Maison Blanche, connu pour sa promesse de construire un "mur" à la frontière avec le Mexique, a aussi prédit que jeudi, date à laquelle un afflux de migrants est attendu en raison de l’expiration d’une mesure sanitaire, serait un jour "honteux".

Il s’est par ailleurs montré extrêmement évasif sur la guerre en Ukraine, refusant de dire concrètement s’il souhaitait une victoire de Kiev ou de Moscou.