Bachar Mar-Khalifé au Tourcoing Jazz Tour: gagnez deux places

Pour ce 12e Tourcoing Jazz Tour, le pianiste franco-libanais Bachar Mar-Khalifé invite le violoncelliste Gaspar Claus.

Et la rencontre promet d’être belle entre ces deux musiciens qui se connaissent depuis longtemps et qui ont en commun le goût de la diversité et du décloisonnement des genres musicaux.

Le Tourcoing Jazz Tour, dans la forme intimiste qui le caractérise, sera l’occasion pour eux de se retrouver autour d’une musique plutôt acoustique et cinématographique.

Si l’essentiel du concert tournera autour du répertoire mystique de Bachar, nul doute que Gaspar Claus apportera sa touche et, qu’ensemble, ils proposeront une musique singulière, subtile et tout en émotion.

Le 27 septembre à 20 heures au Centre culturel de Mouscron. Gagnez deux places