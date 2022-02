Bach Heritage Festival, à la découverte des interprétations multiples des œuvres du grand compositeur baroque allemand

Jean-Sébastien Bach est très certainement l’un des compositeurs les plus marquants et prolifiques qui a laissé une empreinte durable sur la musique. Une empreinte encore bien visible aujourd’hui, tant l’influence de l’œuvre du compositeur allemand est grande sur les musiciens et compositeurs qui l’ont succédé. Le Bach Heritage Festival de Bozar vous propose, comme chaque année, de rendre hommage à cette source intarissable d’inspiration.

Chaque année, le Bach Heritage Festival de Bozar vous invite à renouveler votre écoute et à vous ouvrir aux interprétations multiples des œuvres du grand compositeur baroque allemand. Du 10 au 13 février prochains, six concerts qui vous plongeront dans l’univers de Bach et qui ramèneront les œuvres du compositeur jusqu’au XXIe siècle.