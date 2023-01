« Babylon », une fresque hollywoodienne ébouriffante réalisée par Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie

Réalisateur américain surdoué de " Whiplash ", de l’oscarisé "La La Land" ou encore de "First Man", Damien Chazelle rêve de "Babylon" depuis près de quinze ans déjà. Il donne aujourd’hui corps à cette vision orgiaque et excessive du Hollywood des années 20 avec une débauche incroyable d’idées et de moyens.

Son amour du cinéma transpire de chaque plan de " Babylon ", tourbillonnante saga aux allures de joyeux bordel parfaitement maîtrisé qui plonge dans l’envers du décor cinématographique pour mieux mesurer le coût humain de la démesure hollywoodienne.

Casting cinq étoiles, décors luxueux, travail millimétré de mise en scène… Menées à un rythme endiablé, plus de trois heures d’émotions totales, de folie et de vertige, à ne pas rater !