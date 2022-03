" Baby alone in Babylone " : Quand Serge Gainsbourg reprend Brahms pour Jane Birkin

Johannes Brahms, compositeur allemand, né à Hambourg en 1833 et mort à Vienne en 1897. Et, comme Serge Gainsbourg, Johannes Brahms a commencé à étudié la musique avec son Papa.

Mais l’histoire qui nous intéresse aujourd’hui, c’est celle de la 3ème Symphonie de Brahms. Une œuvre qu’il compose l’été 1883 (Brahms vient juste d’avoir 50 ans) et, dès la création de cette œuvre à Vienne en décembre, la partition remporte un succès immense et se fait entendre à travers toute l’Europe et aux États-Unis.

Et donc cette Symphonie n°3 de Brahms, elle se structure en 4 mouvements et c’est le 3ème qui nous intéresse aujourd’hui il est dit " Pocco Allegretto " et c’est ce qu’on écoute en ce moment.