BABOTS : des nouveaux robots biologiques belges ?

Un nouveau challenge pour nos scientifiques : programmer les comportements des êtres vivants pour leur faire exécuter certaines tâches… C’est ce que pourraient faire les BABOTS, des robots biologiques. C’est un projet international réalisé en Belgique. Pas besoin d'électronique, ici on utilise des animaux bien vivants. Des vers !! Tous minuscules ! Ils ne mesurent qu'un millimètre.

Si on les a choisis pour ce projet, c’est parce que l’on connaît bien leur code génétique, donc comment ils fonctionnent. Et ça, ça permet de modifier leur constitution et de leur faire faire ce que l’on veut.

Par exemple, ils pourraient devenir fluorescents lorsqu’ils détectent des polluants dans le sol, détecter des maladies dans le corps et même parfois agir lorsqu’ils repèrent quelque chose qui ne va pas… Tout ça, sans électronique ! Le projet est lancé. On attend de voir les résultats !