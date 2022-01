Babi Yar, le premier grand massacre de la Shoah par balles

Entre 1941 et 1944, entre 120.000 et 150.000 personnes, des juifs mais aussi des Tsiganes et des prisonniers sont fusillés dans le pays.

" En Ukraine, il y a eu plusieurs centaines de Babi Yar, des petits Babi Yar dans beaucoup de petites villes. Pourquoi est-ce si important de s’en souvenir ? Parce que maintenant les nouvelles générations ne savent pas ce qu’il s’est passé. Et si on ne sait pas, si on ne s’en souvient pas, cela peut se reproduire à nouveau. ", insiste le plus grand Rabin d’Ukraine, Moshé Reuven Azman.

80 ans après, la liste des noms de dizaine de soldats nazis

Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités soviétiques occultent les massacres des juifs de Babi Yar. La situation n’évolue qu’après l’éclatement de l’URSS en 1991. Progressivement, des recherches sont menées en Ukraine avec des universitaires occidentaux et des associations juives.

Des monuments sont érigés à la mémoire des victimes. Et cette année, pour les 80 ans du massacre en septembre 2021, le nouveau centre de commémoration de la Shoah a publié une liste de noms de dizaines de soldats nazis qui ont participé à la tuerie.