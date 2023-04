Babetida Sadjo et "Odyssées D'architectures"

Mathieu Jaumain a développé un intérêt pour l’architecture lors de ses voyages et de ses études, en compagnie de sa compagne Agathe, également architecte et passionnée de voyages. Après avoir exploré de nombreux pays à travers le monde, ils se sont intéressés de plus en plus au continent africain et à sa multitude de formes architecturales. Ils ont commencé à dévorer des livres et des reportages pour en apprendre davantage sur les architectures africaines, qui sont souvent négligées par les voyageurs. Ils ont constaté que seuls un microcosme d’architectes et de chercheurs spécialisés œuvrent à faire connaître et rayonner ces constructions traditionnelles ou contemporaines, alors que les architectes africains ont beaucoup à nous apprendre sur le plan architectural.