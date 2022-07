BA.5 : les personnes vaccinées ne sont pas davantage hospitalisées, mais que sait-on de ce sous-variant du Covid-19 ?

Le fait d’être vacciné représente-t-il davantage un risque de développer une forme grave suite à une infection au sous-variant BA.5 comme le suggèrent ces internautes ?

Il n’en est rien à en croire les résultats actuels – susceptibles d’évoluer – de plusieurs études scientifiques, dont celle menée par l’équipe du professeur Thomas Peacock de l’Imperial College de Londres dont le preprint a été diffusé sur le site bioRxviv le 25 mai dernier. Il en ressort que la capacité à neutraliser ce nouveau sous-variant est plus faible chez les personnes non-vaccinées que chez celles qui ont reçu trois doses de vaccins.

Les chiffres de Sciensano révèlent d’ailleurs qu’entre le 13 et le 26 juin 2022, le risque d’être hospitalisé à cause du Covid-19 était est réduit de 40% chez une personne de plus de 65 ans qui a reçu une dose de rappel par rapport à une autre du même âge qui n’est pas vaccinée, et de 21% dans la tranche des 18-64 ans.

Pour effectuer cette comparaison, la mesure pertinente est l’incidence cumulée - c’est-à-dire le risque relatif d’être hospitalisé en fonction de son statut vaccinal ("x" sur 100.000 personnes par exemple) – et non pas le nombre de cas relatifs comme l’a fait cette internaute belge. Les personnes vaccinées étant largement plus nombreuses (78% avec deux doses et 62% avec une dose booster) que les non-vaccinées en Belgique, elles sont donc proportionnellement plus nombreuses à être hospitalisées. C’est la même logique pour les admissions en unité de soins intensifs ou les décès, surtout chez les personnes de plus de 65 ans qui sont vaccinées à plus de 95% avec deux doses et à plus 90% avec deux doses.

Les affirmations sans preuve scientifique de ces internautes sur BA.5 sont l’occasion de revenir sur les caractéristiques de ce nouveau sous-variant, encore méconnu du grand public mais largement observé par la communauté scientifique.