B3 : le nouveau nom du bâtiment du pôle des savoirs à Liège – Bavière

A Liège, le nouveau bâtiment du pôle des savoirs a désormais un nom : "B3". Il sera inauguré le 21 juin prochain. Dans le quartier Bavière, le nouveau bâtiment de verre et d’acier consacré à la culture et à la lecture a été financé à 50% par la Province de Liège, avec le soutien de l’Europe et de la Wallonie. Budget total : 50 millions d’euros.

Pourquoi B3 ?

Dans un communiqué la Province explique avoir voulu choisir un nom simple, un choix fait après avoir consulté de manière informelle le milieu culturel et associatif liégeois et la population.

B comme "Bavière"

Le nouvel édifice a été construit sur le site de l’ancien hôpital Bavière. Il s’agit d’une référence historique pour un outil tourné vers l’avenir, précise la Province.

3 comme les 3 fonctions d’un "tiers lieu"

Le projet prévoit au bâtiment trois fonctions :

1. Un centre de ressources incluant l’ancienne bibliothèque des Chiroux (livres, œuvres d’art, médias musicaux…), un espace public numérique, une agora, une salle de 160 places, une salle d’exposition et un espace brasserie.

2. De la création artistique avec "l’exploratoire des possibles", comprenant un fablab, des espaces de travail consacrés aux métiers créatifs et digitaux et aux métiers d’Art, un espace digital

3. Une pépinière d’entreprises avec un espace de 800 m2 de bureaux et une zone de coworking pour les jeunes entreprises et projets culturels et créatifs.