B-Equal, un nouveau festival culturel sur le thème de l'égalité!

La compagnie de théâtre "Les Voyageurs Sans Bagage" organise un tout nouveau festival intitulé "B-Equal". Comme son nom l'indique, le festival a pour thème l'égalité et sa programmation se veut inclusive et pluridisciplinaire.

C'est le Grand-Hospice qui va accueillir les différents événements du nouveau festival "B-Equal" qui aura lieu du 24 au 26 juin. "Les voyageurs Sans Bagage" est une compagnie qui a déjà plus de 100.000 spectateurs, 4 créations théâtrales et de nombreux prix à son actif!

C’est un exercice inédit, dans lequel on s’est lancé par envie et nécessité : placer la diversité en acteur d’une programmation, c'est offrir un accès plus démocratique à la production culturelle.

Le festival sera entièrement gratuit explique Fionn Perry, directeur de la compagnie et coordinateur du festival: “L'accessibilité à la culture pour le plus grand nombre, étant un des enjeux majeurs porté par notre compagnie des Voyageurs sans bagage, la gratuité pour tout.e.s s’est révèlé être une évidence”.

Au programme on retrouve du théâtre avec des pièces comme "La vie c'est comme un arbre", "L'argent fait le bonheur", "Fritland", "Ma andi mangoul", mais aussi de la danse, du cirque, des marionnettes, du stand-up, un ciné-débat, des animations et spectacles pour enfants.. Le week-end sera animé par Bj Be A, ainsi qu'un concert exclusif d'Anwar.

Retrouvez le programme complet du festival "B-Equal" ici!