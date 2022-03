'Azincourt par temps de pluie', Jean Teulé se moque de la plus grande défaite des Français

Jean Teulé est un habitué des récits historiques. ‘Fleur de Tonnerre’, ‘Charly 9’, ‘Héloïse, ouille !’, durant trente ans, son écriture nous a fait voyager au travers les époques. Précédemment auteur de BD, réalisateur en télévision et cinéma, son sens de l’image et de la narration donne de la truculence à ses récits. Qu’est qui le pousse à remonter le temps régulièrement ? " J’aime bien écrire des romans historiques pour me décoller de la réalité. La période actuelle n’est pas terrible, l’avenir se présente très mal, ça me décolle de me retrouver dans une autre époque. Et puis j’essaye de raconter tout cela en mettant de l’humour parce qu’une bataille de dix mille morts, normalement on a de la compassion, tandis que là on en peut que se marrer parce qu’on se dit, ce n’est pas possible d’avoir été aussi con, et que finalement c’est bien fait pour eux. "