Azarenka huée à Wimbledon : le public ne semble pas comprendre pourquoi certaines joueuses ne se serrent plus la main

Roland-Garros, Wimbledon, les tournois du Grand-Chelem se suivent et se ressemblent, sur certains points en tout cas. Alors que les joueurs et joueuses russes et biélorusses sont de retour à Wimbledon après en avoir été exclus l’an dernier, des quiproquos demeurent au sein du public donnant lieu à des scènes regrettables.

La guerre en Ukraine a commencé il y a plus de 500 jours et les conflits sont toujours bien en cours. Loin du front de guerre, les terrains de tennis s’y trouvent mêlés. Des joueurs de nationalité russe, biélorusse et ukrainienne se croisent régulièrement sur les courts. Ils sont nombreux dans le monde du tennis. Les joueuses ukrainiennes refusent de serrer la main de leurs adversaires russes et biélorusses en signe de protestation avec cette guerre que subit leur pays.

Elina Svitolina, joueuse ukrainienne, ne serre donc plus la main de ses adversaires concernées et celles-ci le savent. Dans ce contexte, Victoria Azarenka ne s’est pas rendue au filet après avoir perdu face à Elina Svitolina, mais lui a juste fait un petit signe avant de reprendre ses affaires. La Bélarusse savait qu’elle n’obtiendrait pas de poignée de main de son adversaire ukrainienne. Mais le public ne semble pas avoir compris (bizarrement) et a décidé de siffler la perdante du jour lorsqu’elle quittait le court.

Azarenka était forcément un peu étonnée du comportement du public qu’elle ne considère pas juste : " Elle ne veut pas serrer la main des Russes et des Biélorusses. Je respecte sa décision. Qu’est-ce que j’aurais dû faire ? Rester et attendre ? Il n’y a rien que j’aurais pu faire qui aurait été bien, alors j’ai fait ce que je pensais être respectueux de sa décision. […] Je ne peux pas contrôler ce que fait le public. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens comprenaient ce qu’il se passait. Peut-être un peu trop de Pimm’s (boisson alcoolisée) bus au cours de la journée."

Elina Svitolina appelle à une communication plus étendue des organisations du tennis sur le sujet pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise : " Je ne peux pas contrôler ce que fait le public, a-t-elle poursuivi. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens comprenaient ce qu’il se passait. Peut-être un peu trop de Pimm’s bus au cours de la journée. " Avant de conclure : " Cette conversation sur la poignée de main n’est pas une conversation qui change la vie. Si les gens se concentrent uniquement sur les poignées de main ou la foule hue, c’est dommage. "

À Roland-Garros c’est Elina Svitolina qui avait subi les huées du public alors qu’Aryna Sabalenka s’était rendue au filet, attendant son adversaire pour une poignée de main, faisant mine d’ignorer la décision de son adversaire pourtant connue de tous. Et aussi, a priori, de la grande majorité du public qui devrait sans doute éviter d’envoyer des ondes négatives à ces joueuses qui se trouvent déjà suffisamment dans une situation délicate quand elles se retrouvent sur les courts…