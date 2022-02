AZ vous fera plaisir en "existant" sur la scène du Reflektor

Ce n'est pas un secret que nous apprécions vivement l'humour au sein de TARMAC et sommes toujours heureux de faire découvrir à notre public les meilleurs comédiens francophones du moment.

Alors que les théâtres ou les cafés théâtres ont été obligés de fermer leurs portes pendant plusieurs semaines, c'est avec un grand bonheur que nous pouvons t'annoncer la venue de l'humoriste français AZ à Liège.

C’est sur les réseaux sociaux qu’AZ fidélise son premier public, rapidement fan de ses caricatures de chanteurs et rappeurs. Après plusieurs mois de petites scènes ici et là, AZ atterrit au Jamel Comedy Club et s'en suivent les chroniques en sniper de l’actu chez Ruquier, mais aussi désormais la double casquette de réalisateur et comédien (son premier film, coréalisé avec Laurent Junca et dans lequel il joue eux côtés de Joey Starr et Alban Ivanov " Les gagnants ", sortira en avril 2022).

Alors, qu’est-ce qu’il a AZ, qui lui permet de tenir la scène de toute sa nonchalance consternée et avec pour seuls accessoires un micro et un tabouret ? Son premier matériau, c’est sa vie, qui ressemble furieusement à la nôtre, et c’est en l’incarnant avec un (grand) supplément d’âme qu’il réunit le public dans un même rire qui touche : l’enfance, les entretiens d’embauche, la télévision, les passages avec des potes au drive du MacDO, ces odieuses soirées où tu en es ou pas, le célibat mais aussi, et à, rebours complet de sa génération.

AZ ne se prive pas d’élargir sa scène en interpellant l’époque sur l’actualité politique et en rhabillant pour l’hiver les activistes de tout poil.

La première partie de ce spectacle sera assurée par Sarah Grosjean qu'on connaît bien au sein de la RTBF (L'ex-Pouf du Grand Cactus).

TARMAC est heureux de te faire gagner tes places pour cette soirée d'humour. Comment participer ? Rien de plus simple ! Remplis le formulaire ci-dessous et tente ta chance sans plus tarder !

Plus d'informations et tes Réservations possibles par mail ici: popkataribooking@gmail.com

Ou par ici: https://frontoffice.paylogic.nl/?event_id=145709&point_of_sale_id=11297

Suit également AZ sur ses réseaux en cliquant ICI