Aywaille : une subvention de 2,6 millions d’euros pour la rénovation de la piscine communale fermée depuis les inondations

La commune d’Aywaille vient de recevoir un beau cadeau de fin d’année. Lors des inondations de juillet 2021, les eaux de l’Amblève avaient notamment envahi la piscine communale. La piscine est fermée depuis. La commune n’était pas en mesure de supporter seule le projet de rénovation de l’infrastructure. Une subvention wallonne de 2.668.050 euros vient de lui être accordée.

Thierry Carpentier, le bourgmestre aqualien, explique : "C’est principalement au niveau de la machinerie qu’il y a eu des dégâts. C’est toute cette partie-là qu’il faut notamment rénover, voire renouveler en profondeur.".

Il ne s’agira en effet pas simplement de remettre en état de la piscine d’Aywaille. Elle va être rénovée en profondeur. "On va profiter de l’occasion pour redonner un nouvel élan à notre piscine communale pour qu’elle reparte pour quelques dizaines d’années.", confirme Thierry Carpentier, "C’est vraiment une rénovation très lourde qui est prévue, avec notamment se prémunir, comme on peut, du risque d’inondation en relevant toute la partie machinerie d’un niveau, mais aussi et surtout améliorer les performances énergétiques de ce bâtiment en utilisant des nouvelles techniques et une meilleure isolation."

Côté budget… "Ce sera probablement un budget qui va tourner entre 6 et 7 millions d’euros. On va un peu voir en fonction de l’évolution du coût des matières premières. C’est l’enveloppe qu’on s’est fixée en tout cas.", indique le bourgmestre, "Maintenant qu’on a l’aval du gouvernement wallon et du ministre Dolimont, on va pouvoir entamer les études avec un bureau d’études qui va être désigné dans les prochains jours. On espère que les travaux pourront peut-être déjà débuter fin d’année, pour ouvrir le plus rapidement possible. Mais il faudra encore certainement un an et demi ou deux ans."