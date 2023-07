Aywaille : un camp scout au sein de la Croix-Rouge

La période d’été est synonyme de camp pour les mouvements de jeunesse.

Plutôt qu’un camp à l’étranger, les pionniers de Modave ont préféré être utiles en Belgique.

Ils se sont tournés vers la Croix-Rouge : "Leur idée c’était de se rendre utile dans leur pays là où il y avait des besoins, inondations et demandeurs d’asiles. Notre but, c’était aussi de leur montrer les activités de la Croix-Rouge et de les impliquer dans plusieurs projets", explique Marie Douilliez, coordinatrice jeunesse Croix-Rouge de Liège.

C’est ainsi que ces scouts ont aidé à la rénovation chez des victimes des inondations et, cette semaine, ils animaient des enfants hébergés dans des centres pour demandeurs d’asile. Des enfants ravis mais aussi des scouts qui ont pu mettre en pratique leurs valeurs de partage notamment, une expérience enrichissante. ET ce n’est pas terminer puisque des scouts poursuivront aussi leur camp la semaine prochaine en nettoyant les berges de cours d’eau avec des jeunes MENA (mineurs non accompagnés) hébergés aussi dans des centres de la Croix-Rouge.