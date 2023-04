Aywaille : la brasserie Elfique, bientôt autonome en énergie grâce à deux anciennes turbines

Bien sûr, ce qui a poussé l’entreprise à se lancer dans ce projet, c’est aussi la hausse galopante des prix de l’énergie, intenable ces derniers mois. "En septembre, on était à environ 1200 euros par mois de facture d’électricité. En un mois on est passé de 1200 à 13.000 euros. C’est presque impayable pour une petite structure comme la nôtre. Il fallait trouver une solution le plus vite possible pour retrouver une situation vivable", détaille Robin Heeren, responsable commercial.

Produire l’équivalent de la consommation de 170 ménages

Les deux turbines devraient produire au total quelque 670.000 kW h par an, l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 170 ménages. "A terme, notre objectif c’est de faire en sorte que toute cette énergie dont on a besoin pour vivre et fonctionner soit créée à partir de l’eau et du photovoltaïque et donc garantir une indépendance totale et arriver à une énergie renouvelable à 100%", précise Robin Heeren.

Grâce à cette autonomie énergétique, la brasserie compte bien continuer à se développer. Ses responsables espèrent doubler la production d’ici la fin de l’année prochaine.