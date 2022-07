Aywaille : important feu de bois à Sedoz, l'incendie est sous contrôle

Un important feu de bois est en cours à Sedoz, à proximité de la balade du Ninglinspo, dans la commune d’Aywaille. L’incendie est depuis 18h30 sous contrôle mais nécessite encore un travail conséquent des pompiers, pour éviter qu'il ne reprenne.

La superficie touchée est estimée à environ 20.000 m2 (soit à peu près deux terrains de football), dans un endroit très difficile d’accès.

Thierry Carpentier, le bourgmestre d’Aywaille, explique : "la priorité c'était surtout d'intervenir très rapidement parce qu'au vue de la sécheresse actuelle, ça pouvait se développer très rapidement. On a pu compter aussi sur le soutien de notre zone, mais aussi de la zone de Verviers qui sont venus en renfort. C'était entre 40 et 50 hommes, plus la protection civile qui est aussi intervenue. Et les services fédéraux avec deux hélicoptères".

A ce stade, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue, mais le feu a pris derrière un arrêt de bus situé le long de la vallée. La crainte des pompiers est qu'il s’agisse d'une erreur humaine. Vue la sécheresse actuelle, un mégot de cigarette sur de la végétation peut prendre tout de suite.