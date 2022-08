Aywaille : des frelons attaquent des participants au trail La Redoutable

Ce samedi après-midi, des frelons ont attaqué des participants à un trail. Cinq ont dû être emmenés à l’hôpital. L’incident s’est produit à proximité de la côte de la Redoute, une côte située à Remouchamps, sur la commune d’Aywaille, et rendue célèbre par la course cycliste Liège-Bastogne-Liège. Le trail, d’ailleurs baptisé La Redoutable, était organisé au départ de la commune voisine de Sprimont par un club local.

Thierry Carpentier, le bourgmestre d’Aywaille, participait à la course. Il a échappé aux frelons : "Plusieurs coureurs ont été attaqués par des frelons, à différents niveaux puisque plusieurs dizaines ont été piquées. Mais, malheureusement, cinq personnes ont dû être embarquées via le SMUR parce qu’elles réagissaient fortement suite aux piqûres et il était nécessaire qu’elles soient hospitalisées. Les organisateurs ont réagi assez rapidement en modifiant le parcours pour éviter que les incidents ne soient plus nombreux. A l’arrivée, un médecin était présent sur place avec le matériel nécessaire pour calmer la douleur pour les coureurs qui ont terminé la course malgré les différentes piqûres qu’ils ont subies."