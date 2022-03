Aywaille: 16 élèves en compétition pour le concours du meilleur jeune jardinier de Wallonie

Les élèves doivent donc mettre en application ce qu'ils apprennent à l'école ou aux formations, mais sur le terrain, il ne faut pas se planter, et il faut faire preuve d'initiative et d'inventivité. "Les plantations, ce n'est pas vraiment un problème, parce qu'on est quand même habitué" explique Baptiste Quétin, de l'équipe de Liège. "Mais ici, c'est vraiment le sol qui est surélevé parce qu'on nous a rajouté de la terre par rapport au niveau normal, et il est vraiment très dur, donc pour enfoncer les piquets, ce n'est pas toujours facile."

La difficulté, c'est la pression

Les étudiants ont deux jours pour réaliser le projet. C'est un jury de professionnels qui les évaluera. Et il faut avoir les nerfs solides: "La difficulté pour eux, c'est d'être sous pression, parce que c'est un concours, et pour les jeunes, ce n'est pas facile d'être sous pression, ils n'ont pas encore l'habitude. Car dans le métier, malheureusement, on est toujours sous pression" précise David Hermann, membre du jury.

Les trois meilleures équipes participeront au championnat belge des métiers. A noter que celui de jardinier reste un secteur qui manque cruellement de main d'oeuvre.