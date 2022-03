Aymeric Caron sur son premier roman : "J’ai choisi de rester sur des thématiques très familières"

Autre thème sensible et complexe évoqué par Aymeric Caron dans son roman, le nucléaire. L’auteur estime que tant le nucléaire militaire que le nucléaire énergétique représentent un grand danger pour la Terre.

"Le nucléaire militaire nous rend comptable de cette capacité à exterminer l’humanité d’une manière absolument inédite et c’est beaucoup trop dangereux. On ne peut pas prendre le risque de créer des armes qu’on met ensuite entre les mains d’une personne complètement folle. L’idée même de tuer 200.000 ou 300.000 personnes d’un coup relève de la folie pure et simple" indique-t-il.

Pour le nucléaire civil, il pointe un problème énergétique bien lié au premier : "Cette énergie, d’une part, elle n’est pas totalement fiable. On n’est absolument pas à l’abri d’un accident, cela n’existe pas une centrale comme cela […] Les déchets nucléaires dont on ne sait absolument pas quoi faire aujourd’hui. On les enterre, ils restent radioactifs pendant 10.000 ans. Qu’est-ce qu’on fait ? On les laisse pour les générations futures ? On considère que la terre est une poubelle et on les enterre et ce sera dans deux ou trois générations. Et le lien avec le militaire, on n’est pas à l’abri qu’il y ait des attaques perpétrées contre ces structures énergétiques".