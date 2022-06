Ayez une chevelure qui brille de mille feux grâce à l’astuce de David Jeanmotte : le Tinsel Hair

Tinsel Hair est une méthode qui existe depuis les années 90 et qui fait son retour chez les jeunes. Le concept de celui-ci est de se mettre des paillettes dans les cheveux, mais pas n’importe comment. En effet, la valeur ajoutée du temps présent est de maîtriser où on veut les avoir, ainsi on les retrouve sous forme de papier adhésive à coller dans les cheveux ou sous forme d’extension à accrocher.