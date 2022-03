AYA : un spectacle équestre endiablé

“Alors On Sort ?” vous donne rendez-vous à Thorembais-les-Béguines pour découvrir “AYA” du 11 au 20 mars, un spectacle qui a du cheval…

C’est sur cette commune hesbignonne, au bout du Brabant wallon, que se sont installés, en 1992, deux frères marocains, qui sont à peu près nés sur des chevaux, et qui se sont fait connaître en assurant les cascades équines de nombreux films internationaux. Chez nous, ils ont fondé un centre de formation équestre, notamment en matière de voltige.

Et les voici donc qui proposent un spectacle dont les héros sont des chevaux et où les humains sont quand même acceptés, du moment qu’ils sont acrobates, danseurs ou musiciens. Le prétexte, c’est l’histoire de la rencontre entre de jeunes explorateurs intrépides et le peuple du feu. On nous promet un show endiablé qui devrait nous écarquiller les yeux et le cœur.