Aya Nakamura n’a-t-elle toujours pas digéré la vanne de Kev Adams sur son nom ?

Interrogé par Karine Lévy, Kev Adams est revenu sur son clash avec Aya Nakamura.

À l’occasion de ses 10 ans sur scène, le one-man show de Kev Adams était diffusé en décembre 2019 sur TF1. Dans son spectacle, l’humoriste partageait ses anecdotes concernant sa participation à "Rendez-vous en terre inconnue", quelques souvenirs de sa relation avec Iris Mittenaere et lançait des vannes sur des artistes tels que Stromae ou Aya Nakamura. Celle à qui il n’aurait pas dû s’en prendre…

"Kayaaakaaanakanamura ! Son nom on dirait pas un sort dans Harry Potter ?", avait-il lancé. Et pour couronner le tout, il s’était moqué des paroles du hit d’Aya Nakamura, "Djadja". Sur Twitter, Kev Adams avait reposté sa blague qui n’a pas du tout fait rire l’intéressée. Soutenue par ses fans, elle lui avait répondu avec véhémence : "Pas drôle. Tu fais rire que des petits de 13 ans avec ta coupe de pé*****, arrête de me su***, parle pas de moi."

"J'ai fait un sketch sur elle dans mon dernier spectacle et elle l'a très mal pris. Elle m'a envoyé des messages assez virulents et c'est vrai que ça m'a touché. Ça m'a fait de la peine parce que, pour le coup, je ne parle dans mes spectacles que de choses que j'apprécie. Je ne pense pas que ce soit de bon goût que de se moquer donc je ne me permettrais pas de moquer.", a expliqué Kev Adams à Karine Lévy, comme le rapporte Closer.

D’après Kev Adams, si Aya a été l’objet de sa blague, c’est parce qu’il l’adore : "Je taquinais Stromae dans ce même spectacle et je ne taquine que les gens que j'adore. Évidemment, j'adore ce que fait Aya Nakamura. Je trouve que ses sons sont géniaux même si elle ne vous dira pas ça de moi."

Lorsque la journaliste a demandé à Kev Adams si l’interprète de "Pookie" n’avait pas encore enterré la hache de guerre, il lui a répondu "Non, je ne pense pas". Mais est-ce qu’Aya est autant aigrie ou en a-t-elle juste marre d’être cible de vannes et de moqueries ?