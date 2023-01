Aya Nakamura de retour en force : un nouvel album et des concerts soldout en quelques heures

Plus rien n’arrête la star qui a vendu plus d’un million de disques à travers le monde. Son nouvel opus se nomme "DNK" et selon l’artiste "ça va barder" ! Nous voilà donc prévenus. Trois collaborations sont déjà connues : avec la rappeuse Kim, le rappeur Tiakola (élu artiste de l’année par Tarmac) et le rappeur SDM.

Et si vous souhaitez voir l'interprète de "Djadja" en Belgique, Aya Nakamura sera à l’affiche des Ardentes le jeudi 6 juillet 2023.