Aya Nakamura aux Ardentes : reine pop charismatique en pleine maîtrise

Entre le zouk, l’afrobeat ou l’afropop, les influences s’invitent naturellement à travers les riffs de guitare et de la multitude d’instruments qui ponctuent intelligemment le set, dans des arrangements cinq étoiles. On retient notamment la finesse instrumentale de " Doudou " ou encore du suave " Pompom " issu de son album AYA, et qui repart avec la médaille de notre gros coup de cœur du set.

En intégrant cet héritage afro riche, Aya Nakamura ne peut que séduire, et ses titres en ressortent plus efficaces encore qu’en version studio. Après des années à chercher son identité scénique, la Franco-malienne se démontre aujourd’hui à la hauteur de son succès et de sa force de frappe hallucinante, en témoigne l’euphorie collective au moment de reprendre son emblématique " Djadja ". D’ailleurs, on peut faire remplacer notre hymne national par " Djadja " ? On demande juste, au cas où.