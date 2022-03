"Aya", l’histoire d’une jeune fille qui veut protéger son paradis

Le film "Aya", du réalisateur Simon Coulibaly Gillard sort aujourd’hui en salles. Déjà remarqué dans plusieurs festivals, il a notamment été doublement primé lors de la dernière édition du FIFF à Namur.

"Aya" est un film qui nous emmène en Côte d’Ivoire et plus précisément sur l’Ile de Lahou. Aya a grandi sur cette île et y vit avec sa mère. Elle aime dormir sur le sable chaud et cueillir des noix de coco. Mais cette vie paradisiaque est assombrie par un danger. Prise en étau entre l’océan, la lagune et l’embouchure du fleuve Bandama, l’île est en train de sombrer progressivement dans les eaux. Aya fait le choix de rester pour lutter.