Axl Rose retrouve Carrie Underwood sur scène pour un classique de Guns N' Roses

Le frontman de Guns N’ Roses, Axl Rose, a retrouvé son amie Carrie Underwood sur scène une nouvelle fois.

C’est en mai dernier que les deux musiciens s’étaient produits ensemble au Stagecoach festival de l’Empire Polo Club en California. Ensemble, ils avaient interprété " Sweet Child O' Mine " et "Paradise City ".

Cette fois, Axl Rose a fait une apparition au cours du concert Denim & Rhinestones de la chanteuse à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

Carrie Underwood – fan de longue date de Guns N' Roses, et qui reprend souvent " Welcome To The Jungle " pendant ses concerts – a fait monter Axl Rose sur scène pendant le rappel de son show de Los Angeles et ils ont proposé une nouvelle version du classique de l’album Appetite For Destruction .