Axl Rose mécontent des drones pirates qui survolent les concerts de Guns N' Roses

Le leader du groupe s’est exprimé récemment sur Twitter au sujet des "drones pirates" qui ont survolé le concert que les Guns donnaient en Australie.

C’est dans le stade Metricon à Queensland que le groupe jouait ce 24 novembre devant 27.500 personnes un set de 28 titres avec notamment des reprises d’AC/DC ("Whole Lotta Rosie", à voir ci-dessous), des Stooges ("I Wanna Be Your Dog"), des Wings ("Live and Let Die") et de Bob Dylan ("Knockin' On Heaven’s Door").

Et dans un tweet, Axl Rose a exprimé son mécontentement face à ces objets volants qui planaient au-dessus d’eux pendant le live : "Il y a eu quelques drones sur cette partie de la tournée. Hier soir (sur la Gold Coast en Australie), c’était probablement le concert où il y en a eu le plus. Ca nous a distraits alors que quelqu’un semblait penser qu’il était normal de faire ça, et de venir aussi près de la scène, et même ensuite carrément sur scène."