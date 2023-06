Axelle Red et Frédéric DuBus, invités d'honneur de l'Ommegang 2023

L'édition 2023 de l'Ommegang se tiendra les mercredi 28 et vendredi 30 juin sur la Grand-Place de Bruxelles, avec Axelle Red en tant qu'Héraut de la cérémonie et Frédéric duBus comme dessinateur officiel, a confirmé mardi l'organisation.

La tradition de l'Ommegang sera à nouveau perpétuée à l'occasion de deux cérémonies durant deux soirées: près de 1.400 figurants, 40 chevaux et 38 groupes folkloriques participeront à cette reconstitution traditionnelle de la procession des différents corps de la Ville de Bruxelles et de la noblesse belge devant l'empereur Charles Quint et son fils, le futur roi Philippe II, en 1549.

Cette année, la chanteuse belge Axelle Red portera le rôle de Héraut de la cérémonie. "On me l'avait déjà proposé en 2014, mais je n'étais pas libre. Cette fois, j'ai bien vérifié que j'étais disponible", sourit-elle. "Vous le savez, je suis très belge. Je suis née à Hasselt, je suis bilingue, je vis depuis 37 ans à Bruxelles. Je suis donc très honorée. J'aime l'idée de porter cette histoire et ce que Bruxelles représentait à l'époque", ajoute-t-elle.

Elle apportera certainement l'un ou l'autre message politique dans le texte qu'elle clamera au public durant les deux heures de cérémonie. Frédéric duBus sera pour sa part "l'invité du 9e Art" et s'occupera de dessiner en direct la cérémonie, comme Nicolas Vadot ou Pierre Kroll avant lui: "Mon stress est équivalent à mon plaisir", confie-t-il.

Cette année, la Corée du Sud sera à l'honneur en tant que pays invité.

Outre le cortège qui partira du parc Royal pour rejoindre la Grand-Place via le Sablon et les cérémonies qui suivront, les festivités de l'Ommegang se prolongeront du 28 juin au 1er juillet au Sablon avec un village Renaissance, des joutes équestres et le célèbre concours des arbalétriers.