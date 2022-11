Axelle Red chante Noël avec son “A Very Special Christmas 2022”

Tout le monde se souvient avec émotion de la façon dont Axelle Red prononce le mot "sensuwalité". En 1993, quand sort ce single, Axelle Red termine ses études de droit ; mais la jeune Flamande de Hasselt chante depuis l’âge de 14 ans ! Depuis lors, Fabienne Demal, c’est son nom de naissance, a montré qu’elle savait tout faire - et pourquoi pas chanter Noël !

Ce 17 décembre au Cirque Royal, Axelle Red nous souhaite un "Very Special Christmas" : les plus beaux standards de Noël, les plus chics, et les plus kitsch, en version soul et intense. Ça sent la paillette et la guirlande.