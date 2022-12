Axelle Red à distance pour Viva for Life : "C'est magnifique ce que vous faites"

Noël approche à grands pas et ça tombe bien ! Axelle Red vient de sortir son nouvel album The Christmas Album. Un album swing et soul qui vous transportera dans une atmosphère festive.

Pour rappel, 40% des enfants à Bruxelles et 25% en Wallonie vivent sous le seuil de pauvreté, soit pas moins de 80.000 enfants de 0 à 6 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. En tant que maman, Axelle Red ressent beaucoup de frustration face à une situation aussi injuste.

Toutefois, elle garde beaucoup d’espoir en l’être humain. Engagée depuis plus de 25 ans dans le combat pour le droit des enfants, Axelle se réjouit de savoir qu’elle n’est pas la seule à s’en préoccuper : "On n’est pas en train d’attendre un sauveur, on le fait tous chaque jour avec des actions comme celles-ci. Il faut continuer à encourager tout le monde à agir dans cette démarche".

La cause des enfants est vraiment importante pour elle, elle soutient l'opération : "C'est magnifique ce que vous faites".