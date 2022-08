Axel Witsel va découvrir la Liga… et un nouveau poste ?

Axel Witsel, arrivé cet été à l’Atlético Madrid en provenance de Dortmund, s’apprête à faire ses débuts en Liga sous les ordres de Diego Simeone. À 33 ans, l’ancien joueur du Standard pourrait débuter la saison à un poste qu’il n’a pratiquement jamais occupé durant sa carrière : celui de défenseur central.

C’est en tout cas ce que laissent présager les quatre matches de préparation disputés par les Colchoneros. Après deux montées au jeu contre Numancia et Manchester United, Axel Witsel était aligné d’entrée contre Cádiz et la Juventus en défense aux côtés des habitués du poste Stefan Savić et Mario Hermoso.