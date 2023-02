Axel Witsel sur l'arrivée de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges : "C'était le moment pour un changement"

Moins utilisé qu'en début de saison du côté de l'Atletico de Madrid (seulement deux titularisations sur les huit dernières rencontres de Liga), Axel Witsel va toutefois poursuivre son aventure espagnole. "C’est fait, j'ai une année supplémentaire. Il n’y a aucun problème à ce niveau-là", a précisé le médian à nos confrères d'Eleven. Son contrat allait prendre fin en juin 2023, il a été prolongé d'une saison.

A 34 ans, Witsel fait partie des meubles chez les Diables Rouges. "Je l’ai toujours dit et je ne change pas de discours : j’aimerais continuer en équipe nationale jusqu’en 2024 pour l’Euro en Allemagne. On a envie d’être là, c’est clair. On a des très bons jeunes, ils sont prêts pour reprendre l’équipe nationale. Je ne sais pas si on en a une dizaine. Si je prends l’exemple d’Amadou Onana, il est prêt pour assumer un rôle un peu plus important. Je pense à Arthur Theate aussi. Jérémy Doku était déjà là avec nous. Si il évite les petits pépins physiques, c’est un joueur qui peut devenir important. Il y a Roméo Lavia également, même s’il n’est jamais venu avec nous", a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter : "On est arrivé à un moment où on est resté avec Roberto Martinez pendant six ans. La dernière Coupe du monde ne s’est pas bien passée pour nous. Quand les choses vont dans ce sens-là, il faut un changement. Je pense que c’était le moment. Je n’ai pas encore rencontré Domenico Tedesco. Il m’a envoyé un message pour se présenter. Il fera, je pense, bientôt le tour pour venir nous parler et voir ses idées. On a reçu un message, c’est déjà bien."